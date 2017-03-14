В Москве пройдет шахматная олимпиада для школьников

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5 и 26 марта во Дворце пионеров на Воробьёвых горах пройдёт "Московская шахматная олимпиада-2017". Школьники посоревнуются в командном турнире по быстрым шахматам, решат задачи по шахматной композиции, а также продемонстрируют знания исторических фактов в этой области.

На Воробьёвых горах состоится "Московская шахматная олимпиада-2017". Турниры пройдут в трёх возрастных группах: до 10, 14 и 17 лет. Заявки на участие нужно направить до 23 марта на электронную почту: dvorecchess@mail.ru.

Все подробности можно узнать на сайте организаторов - http://www.botvinnik.ru. Соревнования состоятся при поддержке Олимпийского комитета России, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В Олимпиаде принимают участие команды общеобразовательных организаций, в состав которых включаются обучающиеся одной образовательной организации Москвы.

"Московская шахматная Олимпиада-2017" по шахматам среди команд общеобразовательных организаций проводятся в целях: дальнейшей популяризации шахмат среди детей и подростков; стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной работы и реализации программ дополнительного образования; создания единой системы соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений и определения уровня и качества обучения по программам шахматной специализации.