Патрушев сообщил о предотвращении двух терактов в ЮФО

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о предотвращении двух терактов на территории Южного федерального округа. Также, по его словам, в регионе выявлено 119 преступлений террористического характера.

В Южном федеральном округе предотвращены два теракта. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

По его словам, теракты были предотвращены на стадии покушения. Также Патрушев заявил о выявлении в регионе 119 преступлений террористического характера. В целом секретарь Совбеза отметил высокий уровень угрозы в ЮФО.

"Ситуацию осложняет усиливающаяся миграция, в том числе незаконная, из нестабильных государств Ближнего Востока. Отмечается возможность возвращения в страну жителей региона, участвовавших (в боевых действиях) на стороне незаконных вооруженных формирований в Сирии", - заявил он.

Кроме того, опасность, по словам Патрушева, представляет деятельность радикальных националистических и религиозных группировок, экстремистские проявления в интернете и рост ксенофобии среди молодежи. Он подчеркнул, что все это требует принятия дополнительных мер безопасности. Секретарь Совбеза заявил также о слабой квалификации и дисциплине лиц, ответственных за безопасность в регионе.

"Проведенные проверки свидетельствуют о фактах попустительского отношения к выполнению требований антитеррористической защищенности объектов. Прежде всего, тревожит слабая квалификация и исполнительская дисциплина лиц, ответственных за данное направление деятельности", - отметил Патрушев.

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