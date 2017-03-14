Минобороны опровергло присутствие российского спецназа в Египте

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Официальный представитель Минобороны опроверг наличие российских подразделений спецназначения в Египте. По словам Игоря Конашенкова, такими "вбросами" от анонимных источников отдельные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Он отметил, что особенно часто такие "видения" посещают людей на Украине и в Прибалтике.

Минобороны России опровергло сообщения о наличии российских подразделений специального назначения в Египте. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Ранее некоторые СМИ сообщали о размещении российских военных в Египте на границе с Ливией.

"Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани нет. Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год", - приводит слова Конашенкова ТАСС.

По его словам, довольно часто такие "видения" посещают людей на Украине и в Прибалтике. Конашенков также добавил, что совершенно глупо звучат слова об осложнении разведывательной деятельности США в отношении наших военных из-за привлечения "контрактников" и "агентов в штатском".

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