Путин потребовал пресечь "разбазаривание" бюджетных средств

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Необходимо детально разбираться с завышением цен на продукты питания и жизненно важные медикаменты. Об этом во вторник заявил Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры. Президент России также потребовал пресекать "разбазаривание или прямое расхищение" бюджетных средств.

Сотрудники прокуратуры выявили в прошлом году более пяти миллионов правонарушений. Об этом во вторник заявил Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры. По словам президента, удалось добиться погашения долгов по зарплате почти на 30 миллиардов рублей. Вместе с другими силовыми ведомствами активно идет работа по борьбе с экстремизмом и терроризмом, распространением радикальной идеологии, передает "ТВ Центр".

Кроме того, добавил глава государства, по материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом. Владимир Путин потребовал и дальше укреплять контроль по этим направлениям и пресекать любые попытки расхищения бюджетных средств. Особое внимание, отметил президент, нужно уделять и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Надо безотлагательно реагировать, если люди жалуются на необоснованное завышение коммунальных платежей, или на нарушение при сборе средств на капитальный ремонт, на низкое качество услуг в этой области. Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и медикаменты. Это тонкая работа, потому что в условиях инфляции рост, так или иначе, будет. Но я говорю о не экономически необоснованном завышенном росте. Необходимо пресекать оборот недоброкачественных товаров. Должны быть надежно защищены социально уязвимые категории граждан - пожилые люди, дети, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью", - отметил Путин.