Зюганов назвал провокацией инициативу о перезахоронении Ленина

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией предложение демонтировать мавзолей Владимира Ленина на Красной площади.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией заявление о демонтаже мавзолея Ленина. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев выступил с предложением рассмотреть вопрос о перезахоронении вождя. Соответствующий запрос был направлен на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко, сообщает "ТВ Центр".

Комментируя это обращение, Геннадий Зюганов отметил, что те, покушаются на имена основателей государства, по сути, покушаются на стабильность устоев страны.

"Я рассматриваю эти выпады как еще одну крупную провокацию против российской государственности. Именно против российской государственности. Потому что если захотите раскачать и развалить страну, вот вносите такого рода предложения", - отметил Зюганов.