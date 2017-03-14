Лавров призвал Киев обеспечить безопасность российских банков
Киев должен обеспечить безопасность отделений российского банка на Украине без политизации этого вопроса. Об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с российскими банками на Украине. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Глава российской дипломатии напомнил, что у украинских правоохранительных органов есть обязательства - в данном случае пресекать незаконную деятельность, самосуд и нарушения прав собственности. Лавров отметил, что МВД Украины, просто обязано отреагировать на эти инциденты в соответствии с украинским законодательством.
"Что касается высказываний господина Авакова, я бы рассчитывал, что возглавляемое им ведомство - министерство внутренних дел - могло бы применить свои полномочия много недель назад более результативно в отношении тех, кто пытался блокировать любые экономические и транспортные связи между Донбассом и остальной Украиной. Я считаю, что это просто стыдно для министерства и его руководителя - много недель наблюдать, как десятки неонацистов просто творят беззаконие на территории украинского государства", - отметил Лавров.
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