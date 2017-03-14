Собянин: в Москве растет популярность спорта и здорового образа жизни

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Количество москвичей, занимающихся спортом в столице, выросло вдвое за последние шесть лет. Об этом во вторник на заседании президиума правительства Москвы доложили мэру города Сергею Собянину. Сейчас в столице почти 20 тысяч объектов спорта, в том числе спортзалы, плавательные бассейны, крытые катки. В Москве также создано более 300 профессиональных площадок для воркаута, которых раньше в городе не было.

Когда уличные тренажеры установлены во дворе, в парке и даже в природоохранной зоне, пройти мимо не получится. Ни под каким предлогом. Потому москвичи от мала до велика, благодаря или вопреки, следят за фигурой и здоровьем. Статистика радует - за какие-то несколько лет спорт стал полезной привычкой для трети москвичей, передает "ТВ Центр". А все потому, что стал доступным. Даже норматив ГТО теперь не пугает ни клерка, ни спортсмена. Результаты наверняка будут одинаковыми.

Главное не забыть - наличие золотого знака учитывается даже при поступлении в вуз. Пробежать марафон, проверить лыжню, погонять шайбу. Спортивная инфраструктура города вместит всех желающих, ведь создана с запасом на будущее. Нет дефицита в районных и окружных спортивных объектах, не отстают и крупные площадки. Центр водных развлечений "Арена легенд", футбольный стадион ЦСКА сданы в 2016 году. В этом году прибавится еще 48 сооружений.

"Сейчас правительство Москвы в тесном взаимодействии с Оргкомитетом-2018, готовится к проведению матчей Кубка конфедераций этого года, который пройдет на стадионе "Спартак". И к главному событию 2018 года - это Чемпионат мира по футболу. Где Москва примет главные матчи - это матчи открытия на обновленной арене "Лужники", конечно же, финал Чемпионата мира по футболу", - рассказал руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Стадион "Спартак" готов давно, "Лужники" - в завершающей стадии. Летом планируется проведение тестового матча. Помимо крупнейшего футбольного турнира, в 2017 году Москва примет участников международных соревнований по фехтованию и этапа Кубка мира по плаванию.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".