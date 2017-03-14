В этом году МГУ примут около 10 тысяч школьников

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В последнее воскресенье марта в Московском государственном университете пройдет день открытых дверей. Во вторник школьников пригласил ректор МГУ Виктор Садовничий.

В этом году в МГУ будут приняты около 10 тысяч человек на бюджетные и коммерческие места. Школьники-победители олимпиад должны подтвердить победу 75 баллами в ЕГЭ по своему направлению. Особая гордость университета – новый факультет космических исследований, на котором будут обучаться почти 100 студентов, передает "ТВ Центр".

"Изучение космоса требует объединение всех дисциплин. Это не только астрономия, физика, не только математика, не только информатика, это биология, медицина, химия, психология, философия – все эти науки имеют отношение к освоению космического пространства и ближайшие крупные прорывы будут происходить в тех областях наук, которые связаны с изучением космоса", - рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.