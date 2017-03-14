В "Зарядье" начались акустические испытания концертного зала

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Специалисты начали акустические испытания концертного зала в столичном парке "Зарядье". Для этого они используют специальную уменьшенную копию помещения и проверяют качество звука с помощью кукол, вакуума, а также жидкого азота. Строительство концертного зала планируется завершить в 2018 году.

Строительство концертного зала в парке "Зарядье" планируется завершить только в следующем году. Но, уже сейчас специалисты начали акустические испытания, для которых используют специальную уменьшенную модель помещения. Проверить качество звука помогают куклы, вакуум и жидкий азот, передает "ТВ Центр".

Сложно поверить, но вскоре эта стройка превратится в один из лучших концертных залов в мире. Конструкция буквально встроена в холм. Здесь будет своя "стеклянная гора" с собственными солнечными батареями, под которыми будут расти деревья. А об акустике будущего концертного зала уже говорят во всем мире.

Этот проект изначально задумывался как уникальный. Фасады, встроенные в наклонный рельеф, светопрозрачное перекрытие с деревянными перемычками и выразительный силуэт самого здания будут гармонировать с парящим мостом. На стройке трудятся сотни лучших специалистов, которым уже много что удалось сделать.

"Работы идут по графику, по самому парку нет никаких вопросов. Работаем также по строительству филармонии. Заказано все оборудование. И в парке, и в филармонии заказано оборудование лучших мировых образцов. Это будет объект мирового уровня. Все контракты заключены, работаем по графику", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Также уже можно увидеть очертания сцены и даже первых зрителей, правда, совсем крошечных, но зато в роли испытуемых в специально созданной на территории "Зарядья" модели. Кругом стоят мощные датчики. Они настолько чувствительные, что тут же дадут понять подтвердятся ли расчеты экспертов или нет. Это новейшая технология от мастера Ясухиса из Японии. Он сам стоит сейчас, улыбается. Похоже, в успехе зала в "Зарядье" ни секунды не сомневается, потому как его оригинальные методы еще никогда и никого не подводили.

"Мы построили модель будущего зала в масштабе один к десяти. Потом мы помещаем специальные микрофоны в эту модель, и звук уменьшается в 10 раз, пропорционально масштабу зала. Затем мы его тестируем и принимаем решение", - отметил президент Nagata Acoustics America Inc Ясухиса Тойота.

Для чистоты эксперимента в модели создадут вакуум, а затем закачают азот в большом количестве. Гигантские баллоны уже привезли в "Зарядье". Жидкий азот, по словам японцев, необходим для чистоты акустических сессий. Сверхчувствительные микрофоны встроили в кукол-зрителей, пол и потолок пока еще фанерного зала. После трех испытаний начнутся проверки в реальном масштабе, а затем установят еще и орган.

Судя по эскизам проектировщиков, новый зал в "Зарядье" действительно станет уникальным. Ждать осталось недолго. Его открытие планируется уже в следующем году.

Ольга Стрельцова, Арсений Калашников, "ТВ Центр".