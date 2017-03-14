15:13, 14 марта 2017

В Подмосковье испытали систему экстренного оповещения населения

Теги:  Общество  мчс  учения  подмосковье

В Подмосковье во вторник прошла плановая проверка систем экстренного оповещения населения.

В Московской области 14 марта испытали систему экстренного оповещения населения. Были протестированы  около полутора тысяч электросирен. В эфире   радиостанций и телеканалов появились сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации, сообщает "ТВ Центр".

В  проверке поучаствовали мобильные операторы, разославшие абонентам  уведомления по SMS.

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