В Подмосковье испытали систему экстренного оповещения населения

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В Подмосковье во вторник прошла плановая проверка систем экстренного оповещения населения.

В Московской области 14 марта испытали систему экстренного оповещения населения. Были протестированы около полутора тысяч электросирен. В эфире радиостанций и телеканалов появились сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации, сообщает "ТВ Центр".

В проверке поучаствовали мобильные операторы, разославшие абонентам уведомления по SMS.