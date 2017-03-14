В Подмосковье испытали систему экстренного оповещения населения
Теги: Общество мчс учения подмосковье
В Подмосковье во вторник прошла плановая проверка систем экстренного оповещения населения.
В Московской области 14 марта испытали систему экстренного оповещения населения. Были протестированы около полутора тысяч электросирен. В эфире радиостанций и телеканалов появились сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации, сообщает "ТВ Центр".
В проверке поучаствовали мобильные операторы, разославшие абонентам уведомления по SMS.