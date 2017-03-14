В Историческом музее открылась выставка мужской моды

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Мужские костюмы, на которых только пуговицы стоили целое состояние. А еще парики, чулки, галстуки, щёточки для усов и сотни самых разнообразных, действительно уникальных предметов мужского гардероба. Со вторника можно увидеть на выставке в Государственном историческом музее. И даже не очень понятно, кому – мужчинам или женщинам – экспозиция о моде для сильного пола покажется более интересной.

Камзолы, жилеты с вышивкой, из роскошных тканей. Перед тем, как они отправятся покорять публику их аккуратно, бережно застегнут. Впрочем, пуговица в XVIII веке – вещь, скорее, декоративная. Использовали как украшение. И в основном – мужчины. Дамы их тогда практически не носили. В моде одно время были пуговицы с видами Парижа или из гранёной стали, передает "ТВ Центр".

"Понятное дело, что это преувеличение сатиры, но в одной из сатир говорится, что такая пуговица стоила двух крестьян одному щеголю, двух крепостных крестьян!" – рассказала автор выставки "Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII - начала XX века" Наталья Виноградова.

На модные туалеты во все времена мужчины тратили целые состояния. Это же престиж, социальный статус. В Историческом музее впервые такой масштабный проект: мужская мода императорской России – от галантного века до декаданса. 600 экспонатов. Это и собственная богатая коллекция, а с некоторыми раритетами и историк моды Александр Васильев помог.

Еще один раритет к показу готовят – чулки XVIII века. Ведь мужские, а вовсе не женские ноги тогда считались образцом красоты. "Единственное, чем украшались ноги - это сами ноги, они обтягивались чулками. Чулки действительно очень подчеркивали рельеф самой ноги. Но не все обладали идеальной красоты ногами. Для того, чтобы ноги казались более красиво очерченными, часто подкладывали накладные икры", - отметила Наталья Виноградова.

И даже нижнее белье на выставке покажут. Подтяжки в XIX веке - это весьма интимная вещь. Видела их обычно только жена. Она, кстати, чаще всего и вышивала. А вот повязывать галстук модник должен был исключительно сам. Доверить это другому считалось плохим тоном. Для начинающих даже специальные пособия издавали - 40 способов повязать галстук.

Но и помимо модной одежды настоящего мужчину всегда окружало множество полезных вещей и аксессуаров. Щеточки для расчесывания ресниц и усов, зубочистки, флаконы для ароматических веществ или разноцветные табакерки.

"Без понятия стиля, без понятия моды, без костюма та или иная эпоха выглядит достаточно пресной, да и мы не получаем полного представления о том, как жили люди, как они выглядели в то время", - рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Заканчивают, впрочем, экспозицию уже столетием XXI. Специальная коллекция - одежда и ювелирные украшения - фантазии на тему денди от Британской высшей школы дизайна. В общем, получилась такая яркая выставка-энциклопедия. Позволяющая всем любителям анализировать и сравнивать модные тенденции, легко перемещаться из века в век.

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".