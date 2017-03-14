В столице впервые пройдет конкурс "Московская весна a cappella"

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Столица будет петь. В городе стартовал первый международный конкурс "Московская весна a cappella".

В этом году традиционный весенний фестиваль "Московская весна a cappella" решили немного разнообразить. На десять дней - с 28 апреля по 7 мая - столичные улицы, скверы, вокзалы, атриумы торговых центров и даже балконы превратятся в концертные площадки, передает "ТВ Центр".

Там будут выступать коллективы со всего мира. Жанр неважен, главное, чтобы было душевно. Призовой фонд уже есть - почти 17 миллионов рублей, причём это спонсорские деньги.

На сайте конкурса до 31 марта принимаются заявки на участие. Желающие могут загрузить видеозапись своих выступлений и немного рассказать о себе.