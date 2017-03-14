Главный военный прокурор назвал догадками сообщения СМИ о крушении Ту-154

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Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор России Сергей Фридиский заявил, что следствие по делу о крушении Ту-154 Минобороны в Черном море пока ни к чему не пришло. Он назвал догадками опубликованные в СМИ сведения о вине командира экипажа в катастрофе.

Следствие по крушению Ту-154 Министерства обороны в Черном море пока не пришло ни к каким версиям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного военного прокурора России Сергея Фридинского. По его словам, опубликованные в СМИ материалы являются догадками.

"Там говорить пока особо не о чем, а то, что сегодня опубликовали, там, я думаю, больше догадок. Там больше догадок, потому что следствие ни к чему пока еще не пришло", - сказал он.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к комиссии по расследованию катастрофы, сообщил о завершении технической части расследования. По данным издания, согласно созданной специалистами Межгосударственного авиационного комитета реконструкции полета, самолет взлетел в штатном режиме, однако после набора высоты в 250 метров командир экипажа фактически перевел воздушное судно в режим посадки.

Самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море недалеко от Сочи 25 декабря. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту. Жертвами катастрофы стали, в частности, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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