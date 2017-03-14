Учитель танцев арестован по обвинению в педофилии в Москве

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Учитель танцев взят под стражу по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. СКР возбудил уголовное дело после обращения родителей детей в правоохранительные органы. Подозреваемый также проверяется на причастность к похожим преступлениям на территории столицы.

В Москве арестован 65-летний учитель танцев, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"По версии следствия, в период времени с 2015 по 2016 года мужчина, заменяя преподавателей танцев в одном из образовательных учреждений, расположенных на территории ЮВАО города Москвы, неоднократно совершил в отношении обучающихся девочек насильственные и развратные действия сексуального характера", - сказала Иванова.

По ее словам, в правоохранительные органы обратились родители детей, после чего следователями было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый также проверяется на причастность к совершению похожих преступлений на территории Москвы.

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