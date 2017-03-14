В Москве началась весенняя генеральная уборка

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Во вторник начался первый этап очистки столицы после зимы. Специальным шампунем от грязи планируют очистить дороги, мосты, пешеходные переходы, остановки и детские площадки. По прогнозам синоптиков, до конца марта погода будет теплой и весенняя уборка уже вполне своевременна.

В Москве проводится генеральная уборка. С приходом весны от зимней грязи нужно очистить все: дороги, мосты, пешеходные переходы, остановки и детские площадки. Причем, не просто водой, а специальным шампунем. Автолюбителям волноваться нечего, ведь теплых дней ждали специально, чтобы после обработки асфальт не превратился в каток, передает "ТВ Центр".

Колонны техники уже наготове. Во вторник проходит первый из четырех этапов очистки улиц. Восемь тысяч машин одновременно обработают всю ширину проезжей части. Технология известна. Сначала дороги заливают специальным шампунем. Кстати, таким же, как и в прошлом году. Средство хорошо себя зарекомендовало, так что менять его в этом году не стали. Шампунь оставляют на два часа. За это время он идеально удаляет масляные пятна и следы от шин. Затем поверхность промывают водой.

"Одновременно по дворам, по тротуарам, по большим улицам, по малым, то есть везде. И просьба к автолюбителям не бросать машины в неположенных местах, это мешает мойке. То есть когда моются тротуары и машины бросаются на тротуарах естественно это затрудняет уборку города", - сказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Для того, чтобы начать обработку специально дождались плюсовых температур. Скользко на дорогах не будет и автомобилисты согласны потерпеть временные неудобства из-за колонн техники на дорогах. Пешеходы также обратили внимание на чистоту в городе.

Сейчас по всей Москве начался один большой субботник. Моют дороги, дворы, детские площадки, здания и окна в них. По прогнозам синоптиков, как минимум до конца марта погода будет теплой и по-настоящему весенней. Так что все мероприятия вполне своевременны.

Елизавета Родина, Дина Самохина, Валерий Белинский, Сергей Милеев, "ТВ Центр".