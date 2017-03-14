Пушкинский музей на 2 недели продлил выставку "Капричос". Гойя и Дали"

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Пушкинский музей сделал подарок всем любителям живописи и продлил выставку "Капричос". Гойя и Дали". Так что великие испанцы погостят в Москве ещё две недели.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.Пушкина на две недели продлил работу выставки "Капричос". Гойя и Дали". Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспозиция открылась в конце января и должна была продлиться до начала марта. Но работы испанских мастеров вызвали у москвичей такой ажиотаж, что в Пушкинском решили её не закрывать до 26-го марта. А посмотреть есть на что: 41 гравюра Франсиско Гойи и ровно столько же, как ответ, Сальвадора Дали.

Причём, "капричос", что в переводе означает "капризы" или "причуды", на выставке расположили весьма так, чтобы можно было сравнить юмор двух великих художников, которых друга от друга разделяли два века.