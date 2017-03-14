Собянин и патриарх Кирилл приняли участие в праздновании "Дня православной книги"

Теги: Москва собянин образование православие

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в праздничном мероприятии "День православной книги" в Храме Христа Спасителя.

Мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном "Дню православной книги", передает "ТВ Центр".

Традиционно в этот день в зале Храма Христа Спасителя проходит большой концерт для детей. И каждому ребенку вручают подарочный книжный набор. Глава города поздравил всех присутствующих и рассказал, что московские власти вместе с патриархией оказывают содействие в издании новых книг. Только за последние годы было выпущено больше двух миллионов экземпляров, их бесплатно передали в библиотеки и школы.

"Москва по праву считается книжной столицей. Здесь работает огромное количество крупнейших российских и международных библиотек. Огромное количество книжных магазинов. Здесь создавались выдающиеся литературные произведения. Здесь живут люди, которые искренне любят книгу", - заявил Собянин.