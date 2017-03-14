Террористы взорвали автобус в сирийском Хомсе

Теги: В мире сирия взрыв жертвы

Государственное телевидение Сирии сообщило о взрыве вблизи города Хомса. По данным СМИ, боевики привели в действие взрывное устройство в автобусе. Сообщается о жертвах, однако их число не уточняется. В понедельник была достигнута договоренность, что повстанцы покинут свой последний анклав в Хомсе.

Вблизи сирийского Хомса прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

По его данным, бомба взорвалась в автобусе в районе Вади-эль-Дахба города Хомса. Сообщается о жертвах, однако их число не уточняется.

Агентство Xinhua со ссылкой на источник в правительстве Хомса сообщил, что взорвался заминированный автомобиль. Он также заявил о жертвах.

В прошлом месяце террористы совершили скоординированное нападение в центре Хомса. Тогда погибли несколько десятков человек, включая высокопоставленного сотрудника спецслужб. В понедельник была достигнута договоренность о том, что повстанцы покинут свой последний анклав в городе.

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