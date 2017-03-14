В Москве зафиксировали превышение уровня сероводорода

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Этой ночью и утром в некоторых районах Москвы было зафиксировано значительное превышение концентраций сероводорода и оксида азота в воздухе.

Превышение концентрации сероводорода накануне было зафиксировано в нескольких районах столицы. Самый высокий уровень примесей - от полутора до трёх ПДК - наблюдался на юго-востоке Москвы, передает "ТВ Центр".

По словам специалистов, причиной стала ясная и безветренная погода. Из-за неё не происходит должного рассеивания загрязнений. Предприятия Москвы накануне получили от синоптиков рекомендации о сокращении выбросов. Во вторник в течение дня мониторинг показывал постепенное снижение уровня загрязнений.

"В отдельных районах по ряду загрязняющих веществ, а это оксид азота, сероводород, зафиксировано превышение допустимых нормативов. Ситуация является стандартной. В течение года порядка 40-50 дней отмечаются с подобными условиями, которые препятствуют нормальному рассеянию. И как следствие в такие дни отмечается кратковременное повышение загрязнения атмосферного воздуха", - сообщил начальник информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Алексей Попиков.