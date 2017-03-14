Фирменный логотип парка "Зарядье" определит "Активный гражданин"

Теги: Москва парк открытие

В Москве завершился открытый творческий конкурс на разработку логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из 70 представленных работ были отобраны три, набравшие максимальное количество баллов от экспертов. Окончательное решение будет принято с учётом мнения москвичей. Проголосовать за один из трёх вариантов они смогут на сайте или в мобильном приложении проекта "Активный гражданин" с 14 марта.

Москвичи проголосуют за логотип и фирменный стиль парка "Зарядье", передает официальный портал мэра и правительства столицы.

Авторы первого проекта рассматривают парк как место соединения стихий, поколений и культур. По их мнению, стилистическое решение должно передать истинный образ России — её многоликость, разнообразие природы, народов и традиций.

В основе второй концепции лежит древнерусская буква З — "земля". Графическое начертание объединяет узнаваемые русскую З и латинскую Z, а лёгкость воспроизведения и многофункциональность открывают широкие возможности по масштабированию и переосмыслению логотипа в зависимости от конкретной задачи и носителя информации.

Третий логотип также основан на букве З. Её образует силуэт сказочной птицы. Традиционные мотивы апеллируют к национальному фольклору, однако благодаря строгой текстовой составляющей игривость и сказочность логотипа удаётся уравновесить.

Ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесённой гостиницы "Россия" около Красной площади. Там создадут четыре природные зоны — лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.

В парке появятся парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Открыть "Зарядье" планируют в 2017 году — к 870-летию Москвы.