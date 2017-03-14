Ткачев: Россия должна сама обеспечивать себя огурцами и помидорами

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Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия разрешила к ввозу из Турции только дефицитные овощи. Он подчеркнул, что помидоры и огурцы должны поставлять российские производители.

Ввозить из Турции помидоры и огурцы Россия не разрешала. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

"Эту нишу мы должны сами занять, сами кормить российский народ овощами российского производства", - сказал он.

По словам министра, запрет был снят лишь на ввоз дефицитных овощей. В частности, в Россию из Турции разрешены поставки цветной капусты и лука.

"Разрешены к ввозу только те позиции, которые существенно не влияют, более того, они дефицитны для нас. По другим овощам рынок по-прежнему закрыт", - пояснил Ткачев.

На минувшей неделе правительство России подписало постановление о снятии запрета на поставку гвоздик и некоторых видов овощей из Турции. Согласно документу, через границу разрешено провозить свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежую или охлажденную цветную капусту и капусту брокколи, а также соль.

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