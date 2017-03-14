"Роскосмос" запустил новый набор в космонавты

Теги: Космос роскосмос полет

Госкорпорация "Роскосмос" начала новый набор космонавтов. Принять участие может любой желающий. К концу года планируется набрать 6-8 человек, которые смогут полететь на Луну и протестировать новый космический корабль.

Госкорпорация "Роскосмос" объявила о начале нового отбора кандидатов в космонавты, к концу этого года планируется набрать от 6 до 8 человек.

"Набор начинается сегодня, будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги. Количество, которое необходимо набрать, - шесть-восемь человек", - сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы "Роскосмоса" Александра Иванова.

Новоизбранные космонавты полетят на новом корабле "Федерация", а также отправятся к Луне.

Подать заявку на участие в отборе может любой желающий, однако источники ТАСС сообщают, что в приоритете у "Роскомоса" люди с техническим образованием и военные летчики.

Этот набор космонавтов станет 17-м по счету. Последний раз отбор производился в 2012 году.

Читайте также:

Ученые нашли в космосе три планеты с океанами