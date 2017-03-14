Яровая признана самым полезным депутатом Госдумы

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Ирина Яровая возглавила рейтинг полезности депутатов Госдумы. В тройку вошли также секретарь генерального совета "Единой России" Сергей Неверов и председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ирина Яровая заняла первое место в рейтинге "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Коэффицент депутата — 63,13. Об этом во вторник пишет "Русская планета".

За ней следуют вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов (62,01) и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (49,65).



Коэффициент складывается на основе четырех показателей: народного голосования, упоминаемости в СМИ, активности депутата в работе парламента и экспертного индекса работы в регионе.

Кроме того, Яровая возглавила рейтинг народного голосования и медийности. На втором месте по упоминаемости расположилась Наталья Поклонская.