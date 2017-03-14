Путин рассказал о болезни Медведева

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Премьер-министр Дмитрий Медведев не смог участвовать в совещании с членами правительства, так как не смог уберечься от вируса гриппа.

Глава правительства Дмитрий Медведев заболел, несмотря на то, что вирус гриппа стал менее активным, сообщил президент России Владимир Путин.

"Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли", - цитирует "Интерфакс" слова главы государства, которые он озвучил на открытии совещания с членами правительства.

Премьер-министр не присутствует на этом заседании.