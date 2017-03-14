Голодец назвала уникальным явлением бедность работающих россиян

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Зафиксированная бедность в России - это бедность работающего населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Средняя зарплата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне МРОТ работает 4,9 миллиона человек. По ее словам, в России фиксируется уникальное явление - работающие бедные.

Ситуация с оплатой труда в России привела к формированию уникальной ситуации, когда работающие люди остаются за чертой бедности, передает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Ольгу Голодец.

"Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - заявила Голодец на социальном форуме, проходящем в Москве во вторник в рамках Недели российского бизнеса.

По словам вице-премьера, зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда (7,5 тысячи рублей) получают в России примерно 4,9 миллиона человек. Если за месяц работы человек получает такие деньги, ни о какой производительности труда говорить невозможно, уверена Голодец.

"У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тысячи рублей. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне", - пояснила Голодец, призвав "составить совместное мероприятие вместе с бизнесом", чтобы обратить внимание на предприятия, которые платят низкие зарплаты.

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