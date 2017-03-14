В Мытищинском районе Подмосковья маршрутка столкнулась с фурой

Теги: пострадавшие Происшествие подмосковье дтп

В Мытищинском районе Московской области произошло столкновение маршрутного такси с большегрузным автомобилем. Пострадали два человека, находившиеся в маршрутке. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства случившегося на месте происшествия.

Маршрутка столкнулась с фурой в Мытищинском районе Подмосковья. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.

"В Мытищинском районе на Волковском шоссе маршрутное такси марки Peugeot совершило столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузом MAN. В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в маршрутном такси", - рассказал представитель ведомства.

На месте происшествия находятся сотрудники МВД. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Читайте также:

Летчик-испытатель сбил пенсионера на севере Москвы

"Газель" переехала мотоциклиста на востоке Москвы. Видео

Водителя Mazda ограбили на $150 тыс. на заправке в Москве