Медведи вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке медведи вышли из зимней спячки. Отмечается, что пока они не бодрые и не активные. Кроме того, тушканчики, которые также впадают в спячку, еще не проснулись после зимы.

В столичном зоопарке медведи проснулись после зимней спячки. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

"Медведи проснулись во вторник. Но они пока потихоньку выходят из спячки, они пока не бодрые и не активные", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что тушканчики, которые также впадают в зимнюю спячку, еще не проснулись.