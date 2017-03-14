15:32, 14 марта 2017

Четверо мужчин провалились под лед на Москве-реке

Теги:  Происшествие  москва  река

На северо-западе Москвы спасатели нашли замерших от ледяной воды рыбаков и передали их врачам скорой помощи. Четверо мужчин пытались сократить путь от метро, пройдя по Москве-реке.

Рыбаки провалились под лед в районе станции метро "Мякинино", передает "МИР24". Потерпевшие пошли по льду, решив таким образом сократить путь от метро.

Прибывшие на место происшествия на катере на воздушной подушке сотрудники поисково-спасательной станции спасли четверых мужчин. Замерзших от ледяной воды мужчин спасатели передали врачам скорой помощи.

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