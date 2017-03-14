15:42, 14 марта 2017

Женщина спрыгнула с карниза 10 этажа дома на юге Москвы

Теги:  падение  Происшествие  москва  смерть

Женщина ходила по внешнему карнизу 10 этажа дома на юге столицы и затем спрыгнула вниз. В результате падения она погибла. В настоящее время выясняются все причины случившегося.

Женщина погибла, спрыгнув с карниза 10 этажа жилого дома в районе Северное Чертаново. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По информации очевидцев происшествия, 35-летняя женщина ходила по внешнему карнизу 10 этажа дома и в итоге спрыгнула вниз. Затем ее накрыли черным пакетом и занесли в автомобиль скорой помощи. В настоящее время выясняются все причины случившегося.

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