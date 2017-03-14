Женщина спрыгнула с карниза 10 этажа дома на юге Москвы
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Женщина ходила по внешнему карнизу 10 этажа дома на юге столицы и затем спрыгнула вниз. В результате падения она погибла. В настоящее время выясняются все причины случившегося.
Женщина погибла, спрыгнув с карниза 10 этажа жилого дома в районе Северное Чертаново. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По информации очевидцев происшествия, 35-летняя женщина ходила по внешнему карнизу 10 этажа дома и в итоге спрыгнула вниз. Затем ее накрыли черным пакетом и занесли в автомобиль скорой помощи. В настоящее время выясняются все причины случившегося.
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