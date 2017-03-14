Европарламент наказал польского депутата за сексистские высказывания

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Европарламент наказал депутата от Польши Януша Корвина-Микке за оскорбление в адрес женщин. Ранее парламентарий назвал их слабыми и глупыми и недостойными равной с мужчинами оплаты труда. В результате поляк лишился месячной зарплаты и не сможет год представлять ЕП.

Польский евродепутат Януш Корвин-Микке ответил за свои сексистские высказывания в адрес женщин. Об этом сообщает "Интерфакс". Как заявил председатель Европарламента Антонио Таяни, парламентарий оштрафован на сумму месячного депутатского вознаграждения, отстранен на 10 дней от любой деятельности в Европарламенте и не сможет представлять ЕП в течение года.

"Я не потерплю такого поведения, тем более недопустимого, что оно сделано человеком, который должен бы быть достойным представителем европейских народов. Оскорбляя всех женщин, он попрал наши основополагающие ценности", - заявил глава Европарламента.

Ранее Корвин-Микке во время дебатов о равной оплате труда для мужчин и женщин заявил, что женщины слабее и глупее мужчин, и должны получать меньшую зарплату.

Януш Корвин-Микке является членом Европарламента с 2014 года. Возглавляет польскую партию "Коалиция возрождения республики свободы и надежды". Имеет восьмерых детей.

В 2015 году во время дебатов в Европарламенте о введении единого билета для поездок в пределах ЕС, предложенного Германией, Корвин-Микке вскинул руку в нацистском приветствии. Жест он сопроводил фразой "Один рейх, один народ, один билет", перефразировав нацистский лозунг "Один народ, одна империя, один фюрер".