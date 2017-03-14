Уроженец России представит Болгарию на "Евровидении" в Киеве

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16-летний Кристиан Костов будет участвовать в "Евровидении-2017" от Болгарии. Молодой исполнитель родился в Москве. На данный момент Кристиан самый юный участник конкурса.

Молодой уроженец Москвы Кристиан Костов будет представлять Болгарию на "Евровидении" в Киеве.

"Участие в конкурсе - это для меня самый большой и волнующий подарок. Я получил его за два дня до своего 17-летия. На данный момент я самый молодой среди исполнителей, но именно это меня дополнительно мотивирует", - сообщает ТАСС слова певца.

На "Евровидение- 2017" Костов выступит с песней "Beautiful Mess", рассказывающей о борьбе за то, во что веришь.

У Кристиана интернациональная семья: его папа болгарин, а мама – уроженка Казахстана. Сам Костов родом из Москвы. Болгарские СМИ полагают, что этот фактор добавит ему голосов при народном голосовании.

Кристиан является финалистом болгарской версии британского проекта "Х-Factor", российскому зрителю он знаком по участию в телепроекте "Голос.Дети".

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