Порошенко исключил любые отношения с "захваченными" в Донбассе предприятиями

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет иметь никаких торговых отношений с национализированными ДНР и ЛНР предприятиями. По его словам, украинские власти не позволят никакой их деятельности. Порошенко также попросил поддержки, в том числе путем усиления санкций ЕС против России.

Украина не будет иметь никаких отношений с предприятиями, национализированными непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на украинского президента Петра Порошенко.

"После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими "конфискованными" предприятиями. Мы не будем позволять никакой их деятельности", - заявил он.

По данным пресс-службы украинского президента, об этом Порошенко заявил в ходе встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Глава государства также попросил поддержки решения Киева, в том числе путем усиления санкций ЕС против России, "которая позволила это грубое нарушение международного права".

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