Сумма штрафов Багдасарян превысила 200 тысяч рублей

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Нарушительницу ПДД Мару Багдасарян оштрафовали на одну тысячу рублей за неуплату в срок административного штрафа. Об этом сообщил пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Константин Тимошенко. За 12 дней судебных заседаний девушке назначили наказания в виде штрафов на общую сумму 202 тысячи рублей.

Мировой суд оштрафовал Мару Багдасарян на одну тысячу рублей за неуплату в срок административного штрафа, передает АГН "Москва". Таким образом, за 12 дней судебных заседаний девушке назначили наказания в виде штрафов на общую сумму 202 тысячи рублей.

На судебное заседание нарушительница ПДД не явилась, представив ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Багдасарян прославилась на всю страну своей любовью к быстрой езде и нарушениям правил дорожного движения. Ранее она также была приговорена к году исправительных работ. Такое наказание скандально известной стритрейсерше мировой суд назначил за подделку больничного листа.

В мае 2016 года девушка выступала свидетелем по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова. В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции ей был назначен административный арест на десять суток. После инцидента Багдасарян неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД.

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