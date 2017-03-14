Один из старейших российских актеров попал в больницу

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В Москве госпитализирован один из старейших российских актеров Евгений Федоров. С 1945 года он играет в театре имени Вахтангова. По данным СМИ, 93-летний актер жаловался на боли в сердце.

Один из старейших российских актеров — 93-летний Евгений Федоров госпитализирован в одну из клиник Москвы.

По данным СМИ, актер пожаловался на боли в сердце. Сейчас он находится в стационаре, ему предстоит длительное лечение.

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года. В 1945 году закончил Театральное училище имени Щукина. В том же году поступил в труппу театра имени Вахтангова.