Челябинские врачи приняли инсульт за наркотическое опьянение

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В Челябинске следователи начали проверку по факту смерти 26-летнего мужчины из-за поздней диагностики инсульта. Фельдшер "Скорой помощи" перепутала симптомы инсульта и наркотического опьянения.

Следственные органы Челябинской области начали проверку по факту смерти 26-летнего мужчины в городской больнице из-за того, что медики не смогли правильно установить диагноз и оказать первую помощь.

"По словам родных молодого человека, когда ему стало плохо за рулём, фельдшер скорой, а потом и доктор медучреждения уверяли их, что он находится под воздействием наркотиков, и только спустя 15 часов установили верный диагноз", - сообщают местные СМИ.

Об обстоятельствах смерти мужчины рассказала его мать в петиции на Change.org. По ее словам, сын возвращался с работы на машине и по дороге у него случился инсульт. Водитель, ехавший сзади, вызвал скорую помощь, которая диагностировала наркотическое опьянение. Приехавшие на место происшествия родные стали утверждать, что мужчина никогда не принимал наркотиков и в последние дни мучился от головных болей и гипертонии.

Пострадавшего увезли в городскую больницу в отделение токсикологии, однако и там не смогли распознать инсульт. На следующий день медики решили провести томографию мозга, которая диагностировала инсульт. Но время было уже упущено, мужчина впал в кому и через 11 дней умер.

Следствие выясняет все обстоятельства, изложенные в СМИ. В случае если вина медиков будет доказана, им грозит лишение свободы сроком 5 лет с лишением права заниматься лечебной деятельностью на срок до 3 лет.