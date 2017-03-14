17:02, 14 марта 2017

На востоке Москвы неизвестный на иномарке сбил школьника

Теги:  школа  Происшествие  москва  ребенок

На востоке Москвы неизвестный на иномарке сбил 12-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Школьник госпитализирован. Полиция ищет виновника происшествия.

Столичная полиция разыскивает водителя иномарки, который сбил школьника и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Измайловском бульваре в районе дома №62. Ребенок в настоящее время госпитализирован.

Полиция и сотрудники ГИБДД ведут розыск машины с целью задержания водителя.

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