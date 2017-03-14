На востоке Москвы неизвестный на иномарке сбил школьника
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На востоке Москвы неизвестный на иномарке сбил 12-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Школьник госпитализирован. Полиция ищет виновника происшествия.
Столичная полиция разыскивает водителя иномарки, который сбил школьника и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на Измайловском бульваре в районе дома №62. Ребенок в настоящее время госпитализирован.
Полиция и сотрудники ГИБДД ведут розыск машины с целью задержания водителя.