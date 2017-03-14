Украинские радикалы разграбили поезд в Донбассе
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Блокирующие торговлю с Донбассом радикалы захватили и разграбили поезд. Хищение груза и комплектующих на тепловозе, ранее заблокированном в Щербиновке, обнаружил представитель компании "Укрзализныци". В настоящее время ситуация в районе блокады полностью контролируется силовиками, сообщили в украинской полиции.
На тепловозе, который ранее заблокировали радикалы в населенном пункте Щербиновка Донецкой области, обнаружили хищение груза и комплектующих.
"Сегодня представитель "Укрзализныци" после осмотра освобожденного из "плена" в Щербиновке тепловоза с вагонами сообщил о хищении груза и краже комплектующих с "пленного" поезда", - сообщил представитель украинской полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Сьогодні представник "Укрзалізниці" після огляду звільненого з полону в Щербіновці тепловозу з вагонами повідомив про розкрадання вантажу та викрадення комплектуючих з "полоненого" потягу. Ситуація є повністю контрольованою правоохоронцями. Скоєння тяжкого злочину, що мало місце протягом тривалого часу, припинено завдяки поліцейським Донеччини, СБУ та іншим правоохоронним органам. Закону в Україні бути. Слава Україні!Опубликовано Вячеславом Аброськиным 14 марта 2017 г.
В январе под предлогом борьбы с контрабандой украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, ведущие на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
В результате этого страна столкнулась с острым дефицитом угля. Правительство ввело на месяц режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Кроме этого, остановились крупнейшие предприятия, а без работы остались тысячи людей.
В ответ на бездействие официального Киева власти ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.
По данным Центра транспортных сетей, убытки Донецкой железной дороги за период блокирования движения поездов в восточной части Украины составили 53,5 миллионов гривен.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет иметь никаких торговых отношений с национализированными ДНР и ЛНР предприятиями. По его словам, украинские власти не позволят никакой их деятельности. Порошенко также попросил поддержки, в том числе путем усиления санкций ЕС против России.
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