В Татарстане задержаны 15 террористов из "Хизб ут-Тахрир"

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В Татарстане задержано 15 лидеров и участников ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". При обыске у них изъяли большое количество экстремистской литературы и документы, подтверждающие "антироссийскую и антиконституционную работу" среди жителей республики.

В Татарстане сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии выявили деятельность преступной группы, являющейся структурным подразделениям Казанской ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России).

"14 марта оперативники задержали 15 лидеров и активных участников региональной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении МВД по Республике Татарстан.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у террористов большое количество запрещенной литературы, флаги организации, списки завербованных людей и отчеты о проделанной работе, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди исламского населения Татарстана.

По данному факту возбуждено 13 уголовных дел.

Международная религиозно-политическая организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) была создана в 1953 году. Ее цель - устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В России ее деятельность запрещена с 2003 года.