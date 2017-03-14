Фийону предъявили обвинение в растрате госсредств

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Французские следственные органы предъявили Франсуа Фийону официальное обвинение в присвоении государственных средств. Обвинение предъявлено по делу о фиктивном трудоустройстве его жены.

Франсуа Фийону предъявлено официальное обвинение в растрате государственных средств по делу о фиктивном трудоустройстве его жены. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на журнал Le Canard enchaîné.

Информации о предъявлении обвинений кандидату в президенты Франции подтвердил его адвокат.

Пенелопа Фийон с 1992 по 2002 годы работала помощником мужа по юридическим вопросам, получив за 10 лет 500 тысяч евро зарплаты. При этом доказательств того, что она действительно трудилась, а не просто получала деньги, французские журналисты не предоставили.

Сам Фийон признал, что его жена работала вместе с ним, однако обвинения в фиктивном трудоустройстве отверг.

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