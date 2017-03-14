Путин вручил орден Наине Ельциной на приеме в честь ее 85-летия

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Владимир Путин вручил Наине Ельциной орден "Святой великомученицы Екатерины". Вдова первого российского президента удостоена награды за вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности.

Президент России Владимир Путин вручил Наине Ельциной орден "Святой великомученицы Екатерины" за вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности.

Как передает ТАСС, мероприятие проходило во время приема в честь 85-летия Ельциной в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

"Статус такой высокой государственной награды потребует и огромного масштаба работы. Я понимаю, что как могла вносила свою лепту на протяжении всей своей жизни, а сейчас вместе с Президентским центром (имени Ельцина в Екатеринбурге) мы стараемся тоже делать добрые дела", - отметила Наина Ельцина.

"Мы все относимся к Вам с огромным уважением, почитаем Вас и как супругу первого президента России, и, конечно же, как неизменно доброжелательного, очень тактичного человека, как человека, предъявившего всему нашему обществу образец скромности, душевной щедрости и достоинства", - сказал Путин. Он считает, что в словах Наины Ельциной "всегда звучала искренняя сопричастность судьбам людей", поэтому они "всегда находили отклик в их сердцах".

В 2007 году Путин подписал указ "О материальном обеспечении вдовы Б.Н. Ельцина" (с учетом изменений от 28 ноября 2009 года), которым Наине Ельциной установлено ежемесячное пособие в размере 195 тысяч рублей.

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