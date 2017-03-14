Гранату нашли на улице на севере Москвы

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На севере Москвы в районе МКАД обнаружена ручная боевая граната. Район оцеплен, на место вызваны специальные службы.

Сотрудники Росгвардии обнаружили у одного из домой на севере Москвы ручную боевую гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло на Левобережной улице. Предмет, похожий на боевую гранату РГД-5, сотрудники Росгвардии нашли во время патрулирования улицы.

Сейчас место обнаружения гранаты оцеплено. На место вызваны специальные службы.