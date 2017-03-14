Взбешенная женщина жестоко оттаскала за волосы любовницу мужа. Видео

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Ревнивая жена устроила настоящий погром в баре после того, как поймала своего мужа и его любовницу вместе. Сцена этого "бразильского сериала" попала на видео. На кадрах разъяренная женщина сначала бьет мужчину по голове, а потом хватает его спутницу за волосы и тащит по полу.

Видео погрома в бразильском баре, который устроила обманутая жена, набирает популярность в интернете. К настоящему моменту кадры массовой драки, которую, как пишет Mirror, женщина устроила из ревности, посмотрели более 400 тысяч раз.

Инцидент произошел 19 февраля, однако видео погрома недавно попало в Сеть. Женщина заметила пару, которая наслаждалась выпивкой в баре в Рио-Верде, в центральной части Бразилии. Подойдя к ним, она увидела своего мужа за столиком. Сначала взбесившаяся жена со злостью ударила его по голове. После этого ее внимание переключилось на сидящую рядом девушку. Она ударила ее по лицу и оттаскала за волосы.

На этом месть жены не закончилась. Она начала громить стулья и столы, а также накинулась на людей, которые пытались ее успокоить.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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