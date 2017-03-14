Участники блокады собирают вече на Майдане в Киеве

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Штаб блокады Донбасса созвал в центре Киева народное вече. Собравшиеся призывают свергнуть действующее украинское руководство. Причиной недовольства стал разгон силовиками одного из редутов в Кривом Торце. 43 человека были задержаны полицией. Участники националистических батальонов обвиняют власти в нежелании разорвать торговые отношения с Донецкой и Луганской республиками.

Как это по-европейски: костер на мостовой в самом центре Киева, тела в спальных мешках, лежащие рядом с накануне замурованным главным офисом Сбербанка. Он во вторник так и не заработал, хотя руководство и просило украинское МВД навести порядок, передает "ТВ Центр".

Но киевская полиция снова бездействует. Да и как тут вмешаться и выполнить свои прямые обязанности, если сам глава МВД на стороне активистов батальона "Азов", которые ему негласно и подчиняется. Потому и приказ нападать на офисы украинского филиала Сбербанка исходит похоже именно от Авакова. В одном из недавних интервью четко дает это понять.

"Я действительно считаю что российские банки не могут работать на Украине в таких условиях, особенно государственные банки каким является Сбербанк России. Насколько я знаю, президент на среду собирает Раду и я думаю, этот вопрос там будет включен и будет рассматриваться. Думаю, что в законный способ мы этот вопрос урегулируем", - заявил министр.

За семь дней 26 нападений: разбитые стекла, исписанные стены, банкоматы, залитые монтажной пеной. И наконец, замурованный офис на Владимирской. И все это под предлогом того, что российский Сбербанк обслуживает клиентов с паспортами ДНР и ЛНР. Но в нашей стране это разрешено законом. Тоже самое у нас в стране делают и европейские банки, например, Юникредит. Но на их филиалы на Украине почему-то не нападают. Под ударом именно украинская дочка российского Сбербанка.

"Фактически они прямо спонсируют сепаратистов востока Украины. Больше нет времени ждать. Это не флешмоб, не ультиматум, не предупреждающая акция. Мы закрываем головное отделение Сбербанка России на Украине", - говорит говорит Верховной Рады Андрей Билецкий.

"Как вы знаете, много украинцев являются вкладчиками Сбербанка. А также много тех наших граждан, которые работают в России, пересылают деньги именно через Сбербанк. И если его закрыть, конечно, у людей будут проблемы. Но я считаю, что российские предприятия и банки все равно не должны работать на Украине", - заявляет депутат Михаил Гаврилюк.

О последствиях данного шага, похоже, никто даже не задумывается. Во-первых, две с половиной тысячи украинцев потеряют работу. Во-вторых, украинская дочка Сбербанка входит в семерку самых крупных финансовых учреждений Украины. Количество вкладчиков превышает миллион человек. И в случае закрытия банка расплачиваться с ними придется из украинского бюджета.

"Сбербанк России - это 1,2 миллиона вкладчиков на сумму в 11 миллиардов гривен. Если закрывается банк, государственный фонд страхования покроет только три миллиарда. То есть простые украинцы потеряют восемь миллиардов гривен", - предупреждает член совета Нацбанка Украины Василий Фурман.

Для Украины это уже стало нормой. Взять ту же самую блокаду Донбасса, с которой, несмотря на прямой вред энергетической системе страны, власти никак не могли справиться. Незаконные блокпосты на железнодорожных путях никто даже не пытался разогнать больше месяца.

"Что касается высказываний господина Авакова, я бы рассчитывал, что возглавляемое им ведомство, Министерство внутренних дел, могло бы применить свои полномочия много недель назад более результативно в отношении тех, кто пытался блокировать любые экономические и транспортные связи между Донбассом и остальной Украиной. Я считаю, что это просто стыдно для министерства и его руководителя - много недель наблюдать, как десятки неонацистов просто творят беззаконие на территории украинского государства", - прокомментировал ситуацию глава МИД России Сергей Лавров.

СБУ сподобилось задержать так называемых ветеранов АТО, блокирующих выезды из ДНР и ЛНР, только накануне. Силовая операция проведена быстро. Особого сопротивления никто не оказывал. Хотя было чем. В ходе обысков у активистов обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, десятки патронов и три боевых гранаты. Составы с углем, что стояли на путях неподалеку от блокпостов, оказались разграблены.

Но не успели силовики задержать радикалов, которые блокировали поставки угля из Донбасса, как по многим городам - Киеву, Одессе, Львову и Ивано-Франковску, прокатилась волна протестов и захватов горадминистраций. Митингующие требовали освобождения участников пикета. Власть в очередной раз пошла на уступки. Всех, кого доставили в отделы полиции, тут же освободили. Во вторник вечером они собираются на Майдане, обещая пойти штурмом на администрацию президента. Порошенко на всякий случай уже стянул в город дополнительные силы полиции и армию.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".