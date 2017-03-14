Путин призвал прокуратуру оставаться "оком государевым"

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Долги по зарплате на общую сумму почти 30 миллиардов рублей были погашены в России в прошлом году благодаря вмешательству прокуроров. Владимир Путин назвал эту цифру, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Защиту социально-экономических прав граждан, включая борьбу с задержкой зарплат, необоснованным ростом цен и злоупотреблениями в жилищно-коммунальной сфере, президент назвал в числе главных задач ведомства.

Расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Владимир Путин начал со статистики — более пяти миллионов случаев нарушения закона за год, 690 тысяч исков в суд, количество уголовных дел перевалило за 23 тысячи, а административных - подобралось к 300. Но за официальными сводками и сухими цифрами, напоминает глава государства, граждане страны и их жизни. А поэтому в приоритете - социальная сфера, отмечает "ТВ Центр".

"Надо безотлагательно реагировать, если люди жалуются на необоснованные завышения коммунальных платежей. Или на нарушения при сборе средств на коммунальный ремонт. На низкое качество услуг в этой области. Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно-важные медикаменты. Это тонкая работа, потому что в условиях инфляции рост, так или иначе, в отдельных секторах неизбежен. Но я говорю именно о экономически необоснованном, завышенном росте", - заявил Владимир Путин.

Особого внимания, продолжает Путин, требуют социально незащищенные слои населения. Каждый случай притеснения прокуратура должна разбирать отдельно и досконально. Забывать при этом нельзя и о бизнесе.

Традиционно в центре внимания прокурорского корпуса предпринимательское сообщество. Речь, в частности, о выплате зарплат. Абсолютный лидер среди российских регионов по задолженности перед трудящимися - Приморский край. Почти шестьсот миллионов рублей. Следом, с пятикратным отставанием, Мурманская область.

Уже погашены долги на общую сумму 28,5 миллиарда рублей. Но впереди еще много работы. Помощь пока не дошла до 50 тысяч работников по всей стране. Добросовестные бизнесмены должны получать полную поддержку государства, как это было в минувшем году. 16% предложений контролирующих органов по проверкам предприятий разного рода прокуратура отклонила.

"Важнейшее направление - это противодействие коррупции и криминалу в целом. Здесь необходима грамотная, профессиональная работа на всех этапах. От профилактики преступлений, до поддержания обвинений в суде. В прошлом году по материалам прокурорских проверок было возбуждено 3,8 тысячи уголовных дел антикоррупционного характера в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов", - сообщил Путин.

В сфере ОПК прокурорами предотвращены хищения государственных средств почти на миллиард. Коррупционная составляющая по итогам 2016-го сократилась на 10%. Но, тем не менее, докладывает Юрий Чайка, проблемы остаются. Ежегодно в России на миллион гектаров сокращается количество сельхоз земель. Виноваты региональные власти.

"Например, по результатам принятых прокурорами мер реагирования только в одном районе Краснодарского края в госсобственность возвращено более одной тысячи гектаров сельхозземель, незаконно переданных главой района в пользование своим родственникам. А злоупотребивший полномочиями чиновник поменял кресло руководителя на скамью подсудимых", - сообщил генпрокурор.

Экономика и политика, медицина и образование — нет практически ни одной сферы жизни страны, где не требовался бы контроль прокуратуры.

"Прокуратура создавалась, как известно, как "око государево". У нас, слава богу, не монархия, а республика и это значит, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан страны, и самого государства, как такового, как института", - напомнил президент.

Именно по эффективности работы прокуратуры, резюмирует президент, граждане судят о способности государства защитить их права и интересы.

Михаил Шекоян, Максим Панкин, Иван Солимани-Лежнев. "ТВ Центр".