"Не уберегли": Путин рассказал о болезни Медведева

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Дмитрий Медведев пропустил заседание правительства с Владимиром Путиным из-за болезни. Об этом рассказал сам президент.

Ситуация с гриппом стала первой темой совещания Владимира Путина с членами правительства. Министры пришли на заседание без своего руководителя. Дмитрий Медведев, как выяснилось, заболел, передает "ТВ Центр".

"Эпидемическая ситуация у нас вроде как идёт на убыль, тем не менее ситуация пока ещё серьёзная. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел. Вероника Игоревна, расскажите, что реально у нас происходит в борьбе с этими заболеваниями, с гриппом и каковы перспективы здесь.

"Сейчас у нас активно грипп уходит. На текущей неделе у нас превышение и пик порога остаётся только в 5 регионах. И по всем прогнозам, грипп уйдёт полностью где-то во второй половине апреля", - сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Говоря о прошедшей эпидемии, Скворцова отметила резкое снижение смертности от осложнений гриппа. В этом сезоне процент летальных исходов, в сравнении с прошлым и позапрошлым годами, уменьшился в 20 раз. В целом заболеваемость гриппом сократилась за последние 5 лет в три с половиной раза. Глава Минздрава связала это с активной профилактикой. Разработка и запуск производства отечественных вакцин позволили существенно увеличить число прививок. В преддверии последней эпидемии их сделали 56 миллионов человек.