Сбивший ребенка водитель в Приозерске: "Он сам встал на колени"

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В Ленинградской области объявлен в розыск водитель, который на своем внедорожнике умышленно сбил ребенка. Мужчина решил проучить мальчика за то, что тот из игрушечного автомата обстрелял его машину. В результате школьник находится в больнице с сотрясением мозга. Ответить за неадекватное поведение предстоит обидчику. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

На видео внедорожник на полном ходу выруливает с проезжей части на газон, настигает ребенка, и умышленно сбивает его, от удара мальчик вылетает на дорогу. Затем водитель выходит из автомобиля, хватает ребенка за шиворот, бьет по голове и рывком ставит на колени.

"Я был в шоке, как он сбил его, я испугался, что он на дорогу вылетел!" – рассказал очевидец Мухаммед Эргашев, сотрудник торгового центра.

У десятилетнего Вани Щеголева сотрясение мозга, ушиб левой височной доли, гематомы на ногах. Он с трудом говорит, а от испуга начал заикаться, передает "ТВ Центр".

Более получаса Ваня стоял на льду на коленях. Судя по видео, мужчина приказывает ему оставаться на месте, пока не приедет полиция.

"Он заявление написал на моего сына за то, что он нанес ему ущерб, в машину стрельнул", - заявил отец ребенка Юрий Щеголев.

Ущерб внедорожнику Ваня и его друг нанесли, как выяснилось, желтыми шариками - это маленькие пластмассовые пульки от игрушечного оружия. Автомат дети купили в соседнем магазине, у которого все произошло. Обычная пластиковая китайская игрушка.

Предпринимателя Владимира Бельского знают в Приозерске как человека, который постоянно пишет заявления в полицию и прокуратуру - жалуется на якобы творящееся вокруг беззаконие. Впрочем, в городе его найти не удалось, говорят, еще утром он срочно уехал в Петербург.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит мужчине - штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Поисками водителя внедорожника занята полиция не только Приозерска, но и Петербурга. Однако местным журналистам уже удалось пообщаться с ним по телефону. Как пишет 47news.ru, Владимир Бельский заявил, что ребенок сам встал на колени, "умоляя не вызывать полицию". К сообщениям о возбуждении против него уголовного дела мужчина остался равнодушен.

У следователей есть вопросы и к сотрудникам полиции, которые, приехав по вызову, просто отвезли избитого мальчика домой, не задав ни единого вопроса его обидчику.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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