Карты "Тройка" и "Подорожник" объединят в мае

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С мая москвичи и жители Петербурга смогут ездить на общественном транспорте по единому проездному билету.

Электронные проездные билеты московская "Тройка" и петербургский "Подорожник" объединят в мае в единую систему.

"В мае этого года введем возможность проезда в пригородных электричках по карте "Подорожник", а также будут соединены карты "Подорожник" и "Тройка", - сообщает "Интерфакс".

Единый транспортный билет двух столиц создается для удобства к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Его можно будет использовать на всех типах наземного и подземного общественного транспорта.