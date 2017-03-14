Джигурда лишился гражданства ДНР

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Известный российский шоумен Никита Джигурда стал гражданином ДНР по технической ошибке.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко лишил гражданства ДНР российского шоумена Никиту Джигурду, сказав, что произошла ошибка.

"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды", - цитирует слова Захарченко "Интерфакс".

По словам главы ДНР, произошла техническая ошибка, которую уже устранили.

9 марта на сайте ДНР появилось сообщение, что артист Никита Джигурда получил паспорт гражданина Донецкой народной республики.