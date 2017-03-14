Путин одобрил вхождение подраздений Южной Осетии в армию России

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Некоторые военные подразделения Южной Осетии войдут в состав Вооруженных сил России. Распоряжение подписать соответствующее соглашение дал Владимир Путин во вторник.

Владимир Путин одобрил предложение правительства о вхождение отдельных военных подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил России. Текст распоряжения опубликован во вторник на портале правовой информации, пишет ТАСС.

Министерству обороны поручено провести переговоры с Южной Осетией и подписать соответствующее соглашение.

Согласно документу, граждане Южной Осетии смогут поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы России и проходить ее на российской военной базе. При этом с военной службы в ВС Южной Осетии гражданин должен быть уволен.

Документ является дополнительным в рамках договора о союзничестве и интеграции, который был подписан в марте 2015 года.