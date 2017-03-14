В Москве родственники убили сестру и расчленили ее тело

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В убийстве женщины, которую расчленили и бросили в коллектор в Москве, заподозрили двух ее сестер и несовершеннолетнего брата. Как полагают следователи, смертельные раны своей родственнице во время семейной ссоры нанесла одна из сестер. В ходе осмотра квартиры криминалисты нашли замытые следы крови.

Правоохранительные органы озвучили версию убийства женщины, части тела которой ранее нашли в коллекторе лесопарка "Измайлово". Об этом TVC.RU рассказала официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

20 января в квартире дома в Измайловском районе произошла ссора между тремя сестрами и несовершеннолетним братом. В результате конфликта одна из сестер нанесла своей родственнице множественные удары ножом. 33-летняя потерпевшая скончалась на месте.

После этого родственники расчленили тело и переместили его в коллектор. Они выдвигали различные версии о непричастности к преступлению, однако в ходе осмотра квартиры криминалисты нашли замытые следы крови.

Подозреваемых доставили на допрос. Следователи устанавливают роль и степень причастности каждого из членов семьи к убийству.

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